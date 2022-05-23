Sezonu galibiyet ile tamamladı

Konya Basketbol, Söğütsen Seramik, Yenişehir Basketbol takımlarının yer aldığı grupta mücadele eden Yurdum Gençlikspor, özellikle ligin ilk yarısında ortaya koyduğu performans ile büyük beğeni toplamıştı. Hem maddi olarak hem de kadro yapısı olarak kendinden çok daha güçlü ve tecrübeli olan rakipleri karşısında çok iyi mücadele ortaya koyan Yurdum Gençlikspor taraflı tarafsız herkesin taktirini toplamıştı. Ligin son haftasında Yenişehir Basketbol takımını konuk eden Yurdum Gençlikspor güçlü rakibi karşısında müsabakanın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koydu. Rakibini 16 sayı farkla 96-80 mağlup eden Yurdum Gençlikspor ligi galibiyet ile tamamlamayı başardı. Müsabakanın ilk periyodundan itibaren rakibine üstünlüğünü kabul ettiren temsilcimiz birinci periyodu 33-19 önde tamamladı. İkinci periyotta toparlanan konuk ekip Yenişehir Basketbol takımı başa baş bir oyun ortaya koydu ve bu periyot 23-23 berabere tamamlanırken, müsabakanın ilk devresi ise Yurdum Gençlikspor’un 56-42 üstünlüğü ile tamamlandı. Üçüncü periyotta da iki takım başa baş bir oyun ortaya koymasına karşılık bu periyotu Yurdum Gençlikspor 24-20 kazanarak skoru 80-62’ye getirdi. Müsabakanın son periyotunu 16-18 konuk ekip Yenişehir Basketbol takımı kazanmasına karşılık müsabakayı 96-80 kaybetti.