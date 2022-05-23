Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Sezonu galibiyet ile tamamladı

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nde mücadele eden Yurdum Gençlikspor konuk ettiği Yenişehir Basketbol takımını 96-80 mağlup ederek sezonu galibiyet ile tamamladı.

23 Mayıs 2022 Pazartesi 00:56
Sezonu galibiyet ile tamamladı

Konya Basketbol, Söğütsen Seramik, Yenişehir Basketbol takımlarının yer aldığı grupta mücadele eden Yurdum Gençlikspor, özellikle ligin ilk yarısında ortaya koyduğu performans ile büyük beğeni toplamıştı. Hem maddi olarak hem de kadro yapısı olarak kendinden çok daha güçlü ve tecrübeli olan rakipleri karşısında çok iyi mücadele ortaya koyan Yurdum Gençlikspor taraflı tarafsız herkesin taktirini toplamıştı. Ligin son haftasında Yenişehir Basketbol takımını konuk eden Yurdum Gençlikspor güçlü rakibi karşısında müsabakanın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koydu. Rakibini 16 sayı farkla 96-80 mağlup eden Yurdum Gençlikspor ligi galibiyet ile tamamlamayı başardı. Müsabakanın ilk periyodundan itibaren rakibine üstünlüğünü kabul ettiren temsilcimiz birinci periyodu 33-19 önde tamamladı. İkinci periyotta toparlanan konuk ekip Yenişehir Basketbol takımı başa baş bir oyun ortaya koydu ve bu periyot 23-23 berabere tamamlanırken, müsabakanın ilk devresi ise Yurdum Gençlikspor’un 56-42 üstünlüğü ile tamamlandı. Üçüncü periyotta da iki takım başa baş bir oyun ortaya koymasına karşılık bu periyotu Yurdum Gençlikspor 24-20 kazanarak skoru 80-62’ye getirdi. Müsabakanın son periyotunu 16-18 konuk ekip Yenişehir Basketbol takımı kazanmasına karşılık müsabakayı 96-80 kaybetti. 

Anahtar Kelimeler:
Sezonu Galibiyet Ile Tamamladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler
Sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler
Kick-Boksta tarih yazdık
Kick-Boksta tarih yazdık
Yeşilay’dan ‘Bisiklet Turu’
Yeşilay’dan ‘Bisiklet Turu’
Dünya Şampiyonası’na hazırlanıyor
Dünya Şampiyonası’na hazırlanıyor
Rehabilitasyon merkezine ziyaret
Rehabilitasyon merkezine ziyaret
Müsabakalar Yozgat’ta
Müsabakalar Yozgat’ta
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim