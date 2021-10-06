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Sezona iyi başlamak istiyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Yozgat temsilcisi Sorgun Belediyespor, ligin ilk haftasında deplasmanda Tokat Belediye Plevne ile yapacağı maçı kazanarak sezona galibiyetle başlamak istiyor.

06 Ekim 2021 Çarşamba 00:47
Sezona iyi başlamak istiyor

Sarı siyahlı ekibin Başantrenörü Bahadır Aksoy, Ankara Başkent Voleybol Salonu'nda geçen hafta sonu oynanan kupa maçlarında bazı oyuncularının sakat olması nedeniyle bir üst tura geçme şansını kaybettiklerini söyledi. Ligin ilk haftasında 10 Ekim Pazar günü deplasmanda Tokat Belediye Plevne ile oynayacakları karşılaşmanın çok önemli olduğunu belirten Aksoy, ilk maçların daima zor olduğuna dikkati çekerek, ‘’Takım olarak hazırız. Bütün planlarımızı galibiyet üzerine yapıyoruz. Tokat Belediye Plevne ile sezon öncesi iki hazırlık maçı yaptık. Birini onlar, birini biz kazandık. Ligin ilk maçı oldukça çekişmeli geçecek. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Biz de çok iyi bir takımımız ve bu maçı alacak güce sahibiz’’ dedi. Aksoy, bu sezon hedeflerinin ilk 8'e girmek olduğunu vurgulayarak, ‘’Son oynadığımız AXA Sigorta Kupa Voley maçlarında gördük ki bütün takımlar iyi transferler yapmış. Bu nedenle işi sıkı tutmalıyız. Hedefimize ulaşmak istiyorsak, pazar günü Tokat Belediye Plevne, ardından da Çarşamba günü evimizde oynayacağımız Bingöl Solhan maçlarını kazanmak zorundayız’’ diye konuştu. Tokat Belediye Plevne-Sorgun Belediyespor mücadelesi, Ali Yücel Spor Salonu'nda saat 15.30'da başlayacak. (aa)

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