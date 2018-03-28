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SEZON SONU GELSiN, BAKARIZ!

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor da kulüp başkanı Kazım Arslan, önümüzdeki yıl Yozgatspor’da devam edip etmeme kararını sezon sonunda yapacakları durum değerlendirmesi sonrasında belirleneceğini söyledi.

SEZON SONU GELSiN, BAKARIZ!

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor da kulüp başkanı Kazım Arslan, önümüzdeki yıl Yozgatspor’da devam edip etmeme kararını sezon sonunda yapacakları durum değerlendirmesi sonrasında belirleneceğini söyledi.

28 Mart 2018 Çarşamba 07:00
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SEZON SONU GELSiN, BAKARIZ!

Kırmızı siyahlı ekibin kulüp başkanı Kazım Arslan, şuanda takımlarının şampiyonluk iddialarının sürdürdüğü önümüzdeki sene ne yapacaklarını sezon sonunda belirleyeceklerini belirtti. Ligin bitimine iki hafta kaldığını hatırlatan Arslan, ‘’Şuanda birlik ve beraberlik zamanı. Takımımız ligin ilk iki sırasında yer alan Nevşehir ve Aksaray takımlarının bir puan gerisinde şampiyonluk iddiasını sürdürüyor. Bizim takıldığımız takımlar ile hem Nevşehir hem de Aksaray takımı oynayacak. Sezon sonu gelsin, yönetim kurulumuz ile bir değerlendirme yaparız ve devam edip etmeme noktasında bir karar alırız’’ dedi. 

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