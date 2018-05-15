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SEZON iYi GEÇTi

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’i takımlarından Yozgat Bozokspor, ligin son haftasında Ankara Hentbol İhtisas takımı karısında aldığı mağlubiyet ile ligi 6’ıncı sırada tamamladı.

SEZON iYi GEÇTi

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’i takımlarından Yozgat Bozokspor, ligin son haftasında Ankara Hentbol İhtisas takımı karısında aldığı mağlubiyet ile ligi 6’ıncı sırada tamamladı.

15 Mayıs 2018 Salı 07:00
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SEZON iYi GEÇTi

Yozgat Bozokspor Antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, iyi bir sezon geçirdiklerini ve ligi istedikleri gibi tamamladıklarını söyledi. Güçlü takımların yer aldığı uzun lig maratonunda gösterdikleri performans ile herkesin beğenisini topladıklarını dile getiren Çelik, ‘’Bir çok müsabakamıza genç ağırlıklı çıktık. Gençlerimizin tecrübe kazanmaları için baz maçlarda onları oynattık ve gerçekten çok iyi verim aldık. Geleceğin yıldızlarını yeni sezondaki takımımızda da değerlendireceğiz. Öte yandan bütün oyuncularım ligde çok iyi bir performans sergilediler. Bir çok oyuncumuz sergilediği oyun ile göz doldurdu. Bizim açımızdan iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum ve oyuncularımı kutluyor bize sürekli destek olan Yozgat Bozokspor yönetimine de çok teşekkür ediyorum’’ dedi. 

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