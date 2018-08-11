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Seyit’in mutlu günü

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor’un altyapısından yetişen genç oyuncu Seyit Ali Altın 19 yaşına bastı.

Seyit’in mutlu günü

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor’un altyapısından yetişen genç oyuncu Seyit Ali Altın 19 yaşına bastı.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 07:00
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Seyit’in mutlu günü

Geçtiğimiz sezon Yozgatspor’un altyapısında A takıma çıkan ve genç kontenjanında oynayan başarılı oyuncu Seyit Ali Altın, önceki gün 19 yaşına girdi. Takımın izinde olması nedeniyle ailesinin yanında bulunan genç oyuncuya ailesi doğum gününde sürpriz bir parti düzenledi. Doğum gününü Akdağmadeni ilçesindeki ailesinin yanında kutlayan Seyit Ali Altın’a biz de İleri gazetesi olarak nice mutlu yıllara dileğinde bulunuyoruz. 

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