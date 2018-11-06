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Seyit Ali sevinci

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor da Seyit Ali sevinci yaşanıyor.

Seyit Ali sevinci

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor da Seyit Ali sevinci yaşanıyor.

06 Kasım 2018 Salı 06:39
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Seyit Ali sevinci

Safranbolu Belediyespor müsabakasında oyuna ikinci yarıda giren genç oyuncu Seyit Ali gösterdiği güzel performansı attığı iki golle süsleyerek herkesin beğenisini topladı. İki sezondur genç kontenjan olarak Yozgatspor formasını giyen ve oyuna her zaman sonradan dahil olan genç yıldız Seyit Ali, Yozgatspor forması ile ilk defa Safranbolu Belediyespor müsabakasında gol bulmayı başardı. Daha önce çıktığı müsabakalarda gol şansı yakalayan ancak hem tecrübesizliği hem de heyecanına yenik düşen genç yıldız bu kez şansızlığını kırdı ve Safranbolu ağlarına iki gol birden bıraktı. Yozgatspor’un kazandığı penaltı atışını gole çeviren Seyit Ali, daha sonra kaleciden dönen topu tamamlayarak fırsatçılığını konuşturdu ve takımının altıncı kendisinin ise ikinci golünü Safranbolu ağlarına bıraktı. Genç oyuncunun bu performansı herkes tarafından beğenilirken, teknik ekip arasında da sevinç yarattı. 

Anahtar Kelimeler:
Seyit Ali Sevinci
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