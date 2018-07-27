Seyit Ali ile yola devam

İç ve dış transfer çalışmalarını teknik direktör İbrahim Baş’ın raporu doğrultusunda sürdüren kırmızı siyahlı yönetim, geçen sezon genç kontenjanından bütün maçlarda oynama şansı bulan genç oyuncu Seyit Ali Altın, yeni sezonda da kırmızı siyahlı formayı giyecek. Bu sezon kendini daha da geliştirerek takımına büyük katkılar sağlamak istediğini söyleyen Altın, geçen sezon bütün müsabakalarda oynamasına karşılık kendini gösterecek kadar süre bulamadığını ifade etti. Bu sene kendini daha iyi göstereceğine inandığını dile getiren genç oyuncu, teknik direktör İbrahim Baş’ın kendisine şans tanıması durumunda Yozgatspor’un başarısı için elinden gelenin en iyisini yapacağını sözlerine ekledi.