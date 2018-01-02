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Seyit Ali göz doldurdu

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’un genç oyuncusu Seyit Ali Altın, Antalya kampında gösterdiği performans ile göz dolduruyor.

Seyit Ali göz doldurdu

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’un genç oyuncusu Seyit Ali Altın, Antalya kampında gösterdiği performans ile göz dolduruyor.

02 Ocak 2018 Salı 07:00
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Seyit Ali göz doldurdu

Kırmızı siyahlı ekibin gelecek vadeden oyuncusu Seyit Ali Altın, önce antrenmanlarda daha sonra da hazırlık maçında ortaya koyduğu oyun ile teknik ekip tarafından tam not aldı. Antalya’da oynanan ilk hazırlık müsabakası olan Mut İdmanyurdu ile oynanan maçta 45 dakika sahada kalan Seyit Ali Altın, bu müsabakada bir de takım arkadaşına yüzde yüzlük gol pası vererek herkesin beğenisini topladı.

Genç oyucu, Yozgatspor formasını giymekten çok mutlu olduğunu ve çok çalışarak takımın vazgeçilmezleri arasına girmek istediğini söyledi. Takımın en genç oyuncusunun kendisinin olduğunu hatırlatan Seyit Ali Altın, ‘’Ben çok çalışacağım ve bu takımda bir gün ilk 11’de sahaya çıkacağız. Daha fazla sahada kalacağım. Buna inanıyorum ben bu takımın ileride vaz geçilmez oyuncularından biri olmak istiyorum ve bunu da çok çalışarak başaracağıma inanıyorum’’ dedi.

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