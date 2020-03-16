SEYiRCiSiZ OLMUYOR

Ligde tutunup, düşme bölgesinden uzaklaşmak isteyen evsahibi Malatya Yeşilyurt Belediyespor, daha istekli bir futbol sergileyerek, bulduğu tek gol ile sahadan 1-0 galibiyetle ayrılan taraf oldu. 9’uncu dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruştu Malatya Yeşilyurt Belediyespor ceza sahasına gönderilen yüksek topa Yozgatsporlu oyuncular dokunda meşin yuvarlak üsten az farkla auta çıktı. 12’inci dakikada Yozgatspor defansının arkasına atılan topa Malatya Yeşilyurt Belediyespor oyuncularından önce Yozgatspor kalecisi Mustafa Köseci topun sahibi oldu. 17’inci dakikada Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına gönderilen topa dokunan Malatya Yeşilyurt Belediyesporlu oyuncuların şutu kaleci Mustafa Köseci’de kaldı. 19’uncu dakikada gelişen Yozgatspor kontra atağında Abdulsamet’in Malatya Yeşilyurt Belediyespor defansının arkasına attığı topla buluşan Beytullah pasını arkadaşına kötü çıkarınca takımının atağını kesti. 20’inci dakikada gelişen Malatya Yeşilyurt Belediyespor atağında sağ kanattan Yozgatspor ceza sanasına gönderilen top karambole yol aştı. Son dokunan Malatya Yeşilyurt Belediyesporlu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu ancak müsabaka hakemi faul gerekçesiyle golü iptal etti. 36’ıncı dakikada gelişen Malatya Yeşilyurt Belediyespor atağında Yozgatspor defansının arkasına atılan topla buluşan Malatya Yeşilyurt Belediyesporlu oyuncu kaleci Mustafa Köseci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderde ancak müsabaka hakemi ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. 38’inci dakikada Beytullah’ın ceza sahası dışından şutu yandan az garkla auta çıktı. 40’ıncı dakikada gelişen Malatya Yeşilyurt Belediyespor kontra atağında Yozgatspor ceza sahasına gönderilen topa dokunan Malatya Yeşilyurt Belediyesporlu oyuncuların şutu kaleci Mustafa Köseci’yi geçte, gol çizgisi üzerinden Yozgatspor defansı topu uzaklaştırdı. 45’inci dakikada gelişen Yozgatspor kontra atağında Tuncay, sağ kanattan aldığı topla Malatya Yeşilyurt Belediyespor ceza sahasına girdi. Vuruşunda top Malatya Yeşilyurt Belediyespor kalecisinde döndü dönen topa Aytaç dokunamayınca takımını mutlak golden etti. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlik ile tamamlandı. Müsabakanın ikinci yarısına hızlı başlayan taraf ev sahibi Malatya Yeşilyurt Belediyespor oldu. 62’inci dakikada kornerden Yozgatspor kalesine gönderilen topa Malatya Yeşilyurt Belediyesporlu oyuncular dokunda meşin yuvarlağı kaleci Mustafa Köseci güçlükle kornere çeldi. Sağ kanattan kullanılan korner atışında topa iyi yükselen Erhan Gözetlik’in kafa şutu filelerle buluştu: 1-0. 69’uncu dakikada Malatya Yeşilyurt Belediyespor konta atağında kaleci Mustafa Köseci ile karşı karşıya kalan Malatya Yeşilyurt Belediyespor oyuncusunun şutunda top kaleciden döndü dönen topu bir kez daha tamamladı top bir kez daha kaleci Mustafa köşecide kaldı. 83’üncü dakikada gelişen Malatya Yeşilyurt Belediyespor atağında Yozgatspor defansının arkasına atılan topla buluşan Mustafa Pınar ceza sahasına girer girmez sert vurdu meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı. 85’inci dakikada sağ kanattan gelişen Malatya Yeşilyurt Belediyespor atağında Yozgat Yozgatspor ceza sahasına gönderilen topa iyi yükselen Emre’nin kafa şutu kaleci Mustafa Köseci’de kaldı. 87’inci dakikada gelişen Yozgatspor atağında Aytaç’ın Cevatcan’a verdiği ara pasında ceza sahasına giren Cevatcan’ın içe çevirdiği topa Yozgatsporlu oyunculardan önce Malatya Yeşilyurt Belediyespor kalecisi topun sahibi olunca kırmızı siyahlı ekip mutlak golden oldu. 90’ıncı dakikada Malatya Yeşilyurt Belediyespor oyuncusu İsmail’in ceza sahası dışından sert şutu üsten az farkla auta çıktı. Yozgatspor aldığı bu mağlubiyet ile 34 puanda kalırken, ev sahibi ekip Malatya Yeşilyurt Belediyespor ise puanını 29’a yükseltti.