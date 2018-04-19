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Sevinçlerini Arslan ile paylaştılar

YOZGAT Amatör Küme U19 Futbol Lig’ini şampiyon olarak tamamlayan Yozgatspor, şampiyonluk kupasıyla birlikte kulüp başkanı Kazım Arslan’ı ziyaret ederek mutluluklarını paylaştılar.

Sevinçlerini Arslan ile paylaştılar

YOZGAT Amatör Küme U19 Futbol Lig’ini şampiyon olarak tamamlayan Yozgatspor, şampiyonluk kupasıyla birlikte kulüp başkanı Kazım Arslan’ı ziyaret ederek mutluluklarını paylaştılar.

19 Nisan 2018 Perşembe 07:00
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Sevinçlerini Arslan ile paylaştılar

Arslan, makamında kabul ettiği alt yapı oyuncularını kutlarken, başarılarının da devamının gelmesi dileğinde bulundu. Kendisinin Yozgatspor’un alt yapısına büyük önem verdiğini dile getirdi. Arslan, ‘’Ben kulüp başkanı oluğum andan itibaren alt yapıya önem verdim. Üç yıldır da kurduğumuz altyapı şampiyon oluyor. Yozgat’ta iyi bir alt yapı oluşturmamız durumunda A takımımızın da iskeletini oluşturmuş oluruz. Bu nedenle de altyapıya her zaman önem verdik ve bundan sonra da önem vereceğiz. Bu sene ağırlığımız alt yapıya olacak. Sadece Yozgatspor altyapısını değil diğer amatör kulüpleri de destekleyeceğiz. Genç ve yetenekli oyuncuları takımımıza Türk futboluna kazandırırsak çok güzel olur. Altyapımızı desteklemek için bu sene İkinci Amatör Küme Futbol Lig’inde mücadele eden Tuzkayaspor’un pilot takım olarak kurduk. Tuzkayaspor’u da önce İkinci Amatör Küme ardında da Birinci Amatör Küme’de şampiyon yapmak istiyoruz. Altyapı oyuncularımız da artık kendilerini A takımda oynayacak şekilde hazırlanmalarını istiyorum’’ dedi. 
Yozgatspor U19 futbol takımı adına söz alan kaleci Osman Can Özdemir, Yozgatspor altyapısının kurulduğu günden buyana U19 liginde şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf olduklarını dile getirdi. Son üç sezonun şampiyonu olarak artık gruplarda da şampiyonluk yaşamak istediklerini aktaran Özdemir, ‘’Sizlerin desteği ile geçen yıl kıl payı kaçırdığımız Grup şampiyonluğunu bu sezon alıp Türkiye Şampiyonası finallerine kadar yükselmek istiyoruz. Bunu başaracak güce sahibiz’’ diye konuştu.  

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