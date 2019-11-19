Sevgi ve Birlik TURNUVASI

Turnuvada, öğretmenler ile öğrenciler oluşturdukları takımlarla halı sahada maç yaptı. Turnuvanın kazananı ‘sevgi, saygı ve birlik’ oldu. Öğretmen ve öğrenciler maç sonrasında birbirlerini tebrik edip, başarı dilediler.
19 Kasım 2019 Salı 04:04
ŞEFAATLİ Şehit Osman Belkaya Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde ‘sevgi ve birlik’ adına futbol turnuvası düzenlendi.
Turnuvada, öğretmenler ile öğrenciler oluşturdukları takımlarla halı sahada maç yaptı. Turnuvanın kazananı ‘sevgi, saygı ve birlik’ oldu. Öğretmen ve öğrenciler maç sonrasında birbirlerini tebrik edip, başarı dilediler.