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SEVGi EVLERi iDDiALI

HENTBOL Bayanlar Bölgesel Lig’de final grubuna kalmayı başaran Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı 24-27 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek olan final grubu müsabakalarına iddialı hazırlanıyor.

SEVGi EVLERi iDDiALI

HENTBOL Bayanlar Bölgesel Lig’de final grubuna kalmayı başaran Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı 24-27 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek olan final grubu müsabakalarına iddialı hazırlanıyor.

22 Mayıs 2018 Salı 07:00
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SEVGi EVLERi iDDiALI

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, yarı final müsabakalarında güçlü rakipleri karşısında gösterdikleri güzel mücadele sonucunda en iyi üçüncü takım olarak İkinci Lig’i yükselme final müsabakalarına katılmaya hak kazandıklarını hatırlattı. 24 Mayıs tarihinde Ankara’da başlayacak olan final müsabakasına çok iyi hazırlandıklarını söyleyen Atmaca, ‘’Toplam 8 takımın yer aldığı final grubunda ilk dört takım arasına girmeye çalışacağız. İyi bir takımımızı var ve ben ilk dört takım arasına kalıp İkinci Lig’e yükseleceğimize inanıyorum. Gölbaşı Belediyespor, Turhal Mehmet Akif İlkokulu, Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Adasokağıspor, Tekirdağ 14 Kasım, Balçova Yaşamspor ve İstanbul Göktürkspor takımlarının yer aldığı final gurubunda iyi bir eşleşme yapıp rakiplerimizi yeneceğimize inanıyorum. Çok zor geçecek olan final müsabakasına çok iyi çalıştık. Yarın Ankara’ya gideceğiz ve kura çekimlerine katılacağız. Umarım iyi bir final grubu olur ve 3 süren müsabakalar sonrasında da gülen taraf biz oluruz’’ dedi. 
 

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