SESSiZLiK YOZGATSPOR’UN

Geçen hafta aldığı Nevşehir galibiyeti ile tekrar şampiyonluk yarışına dahil olan kırmızı siyahlı ekip, mutlak galibiyet parolası ile çıktığı maçta net bir skor aldı.

Karşılaşmayı Trabzon Bölgesinden Furkan Aksuoğlu yönetti. Trabzon bölgesinden Yiğit Çam, Bayburt Bölgesinden Volkan Kaan Topal yardımcılıklarını yaparken, Trabzon bölgesinden Hasan Hacısalihoğlu’da dördüncü hakem olarak görev aldı.

Yozgatspor Mustafa Köseci, Ziya İstek, Burak Altunay, Mert Özkan, Vehbi Furkan Yıldırım, Onur Kaya, Serdar Sudun, Ali Yakup, Mehmet Şükrü Önder, Nizamettin Akgül ve Hakkı Tosun onbiri ile sahaya çıktı.

Adana BŞB ise Fevzi Delikanlı, Ömarcan Tamursoylu, Serhat Kurtulmuş, Orhan Doğan, Ali Tuna Ak, Yusuf Menekşe, Berat Demirbuğa, Emerite Lema, Erdi Yıldırım ve Emre Can Aydın onbiri ile sahada yer aldı.

Talasgücü maçında aldığı ceza nedeniyle karşılaşmaya taraftarlar alınmadı. Kırmızı siyahlı taraftarlar stad çevresindeki binaların çatılarını doldurdu.

Yozgat Belediyesi de stadyumun yanındaki alana dev ekran kurarak maçı internet üzerinden naklen verdi.

Dk. 2 Ani gelişen Adana BŞB atağında Emre Can Aydın, Emerite Lema’yı kaçırdı. Lema cezaalanı içerisine girdiği anda Burak Altunay zamanında müdahale ederek golü önledi. Dk. 5 Yozgatspor’un kazandığı serbest atışı Ali Yakup kullandı. Adana BŞB savunması uzaklaştırdı. Dk. 12 Yozgatspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Nizamettin’in yaptığı ortayı Adana savunması uzaklaştırmak istedi. Cezaalanı üzerinde topla buluşan Vehbi Furkan Yıldırım’ın sert şutu, savunma oyuncularına çarparak kornere çıktı. Dk. 14 Yozgatspor’un kazandığı kornet atışını Ali Yakup kullandı. Adana cezaalanı içerisinde oluşan karambolde toplu en son buluşan Mert Özkar sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0 Dk. 17 Hakkı Tosun’un cezaalanı içerisine gönderdiği topu Adana savunması kornere attı. Dk. 25 Yozgatspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta ziya İstek ortaladı. Hakkı Tosun’un kafa vuruşu kalecide kaldı. Dk. 26 Hızlı gelişen Yozgatspor atağında Vehbi Furkan Yıldırım’ın yaptığı ortayı Nizamettin tamamlamak istedi. Top auta çıktı. Dk. 28 Yozgatspor atağında Ali Yakup, Hakkı Tosun’u topla buluşturdu. Hakkı’nın cezaalanı dışından gönderdiği sert şut yan ağlarda kaldı. Dk. 32 Ender gelişen Adana BŞB atağında Ziya İstek’in eline çarpan topa hakem düdük çaldı. Erdi Yıldırım’ın kullandığı atışı Mustafa Kösesi mükemmel bir refleksle kornere çeldi. Dk. 33 Adana temsilcisinin atağında Erdi Yıldırım’ın cezaalanı kestiği topa Emerite Lema’dan önce dokunan Burak Altunay mutlak bir golü önledi. Dk. 35 Yozgatspor’ın hızlı atağında Ali Yakup ara pası ile Nizamettin’i kaçırdı. Nizamettin, Mehmet Şükrü Önder’i gördü. Mehmet Şükrü müsait durumda topu ağlara göndermek yerine kaleciye teslim ederek takımını mutlak bir golden etti. Dk. 48 Yozgatspor atağında Mehmet Şükrü Önder’in sert şutu auta çıktı. Dk. 52 Yozgatspor’dan Ali Yakup cezaalanı içerisine yaptığı ortayı kaleci kontrol etti. Dk. 55 Ali Yakup’un cezaalanı içerisine kestiği topa Mert Özken iyi yükseldi. Kafa vuruşu az farklı auta çıktı. Dk. 67 Adana temsilcisinin kazandığı serbest atışı Semih Kurtulmuş kullandı. Kaleci Mustafa Köseci kornere çeldi. Dk. 72 Yozgatspor atağında Ali Yakup Mehmet Şükrü Önder’i kaçırdı. Mehmet Şükrü cezaalanı içerisine giren Vehbi Furkan Yıldırım’ı gördü. Vehbi’nin yerden sert şutu ağlarla buluştu. 2-0 Dk. 78 Yozgatspor’ın hızlı atağında Vehbi Furkan Yıldırım, ikinci yarıda oyuna giren Mustafa Tahran’ı toplu buluşturdu. Mustafa Tahran’ın ceza alanı içerisinde vuruşu kaleciye çarparak kornere çıktı. Dk. 83 Ali Yakup’un yaptığı ortaya iyi yükselen Mustafa Tahran indirdi. Burak Altunay’un vuruşu kalecide kaldı. Dk. 89 Adana BŞB’nin kazandığı serbest atışı Semih Kurtulmuş kullandı. Sert şutunu Mustafa Köseci çift yumrukla uzaklaştırdı.