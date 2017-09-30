SESSiZ MAÇ

Kırmızı siyahlı ekip, geçtiğimiz sezon 6’ıncı Grupta Altındağ Belediyespor ile oynadığı karşılaşma sonrasında aldığı seyircisiz oynama cezasından sonuncusunu yarın çekecek. Kırmızı siyahlı ekip, konuk edeceği Kürççüler Amatörspor takımı ile oynayacağı maçta tribünlerden çıt çıkmayacak. Taraftarlar, maçı Bozok Stadı çevresindeki binalardan, yüksek tepelerden izlemeye çalışırken, bazı taraftarlarda internet aracılığı ile yapılması halinde maçı internet üzerinden takip etmeye çalışacak.