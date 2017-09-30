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SESSiZ MAÇ

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Grupta mücadele verecek olan Yozgatspor, sahasındaki ilk karşılaşmaya taraftarından yoksun olarak çıkacak.

SESSiZ MAÇ

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Grupta mücadele verecek olan Yozgatspor, sahasındaki ilk karşılaşmaya taraftarından yoksun olarak çıkacak.

30 Eylül 2017 Cumartesi 07:10
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SESSiZ MAÇ

Kırmızı siyahlı ekip, geçtiğimiz sezon 6’ıncı Grupta Altındağ Belediyespor ile oynadığı karşılaşma sonrasında aldığı seyircisiz oynama cezasından sonuncusunu yarın çekecek. Kırmızı siyahlı ekip, konuk edeceği Kürççüler Amatörspor takımı ile oynayacağı maçta tribünlerden çıt çıkmayacak. Taraftarlar, maçı Bozok Stadı çevresindeki binalardan, yüksek tepelerden izlemeye çalışırken, bazı taraftarlarda internet aracılığı ile yapılması halinde maçı internet üzerinden takip etmeye çalışacak.

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