Serkan ve Ahmet’e jübile

Futbolculuklarının yanında takım yöneticiliği de yapan ikili saha dışında da çok iyi dost oldular. Serkan Kartal Kırşehir’in kendisinin evi olduğunu nasip ederse hayatını burada sürdürmek istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: ‘’Aktif futbolculuk yaşantımızda yarın son gün. 25 yıllık futbol hayatımın en güzel en zor 4 yılı. yasadıklarımız yaşattıklarımızla dolu dolu 4 yıl.. Serkan Kartal ve Hacı Ahmet Çelik olarak Kırşehir de ki yeşil beyaza gönül vermiş bir kere bile bizleri alkışlamış herkese teşekkür ederiz. Bizler gururla taşıdığımız formamızı bizlerden sonra gururla taşıyacak genç yetenekli arkadaşlarımızı yetiştirmek için yarın ahi stadında bırakıp Kırşehir belediye spor bünyesinde aktif antrenörlük hayatımıza başlayacağız... bizleri hiç yalnız bırakmayan taraftarımız haklarını helal etsin.’’

Hacı Ahmet Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: ‘’Ne söylenir nasıl anlatılır bilmiyorum. Futbol bizim yaşam kaynağımızdı. Bu sayede yurdumun her köşesinden birbirinden kıymetli insanlar tanıdık. Bundan daha büyük bir servet olamaz. biz aktif futbol hayatımıza son verirken farklı bir misyon üstleniyoruz. Bugüne kadar edindiğimiz bilgi beceri ve tecrübeleri daha da geliştirerek kendi çocuklarımızı yetiştirmek adına antrenör olarak görev yapacağız inşallah. Bizlerde sizler gibi insanız hatalarımız olmuştur elbet. Bir kusurumuz olduysa affola hakkınızı helâl edin. Bizden yana sonuna kadar helaldir. Sevgi ve saygılarımızla Allah a emanet olun...’’

Hacı Ahmet Çelik ve Serkan Kartal müsabakanın ilk dakikalarında oyunda kaldıktan sonra oyuncu değişikliğiyle saha kenarına geldiler.

