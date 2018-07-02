Serkan, İstanbul’da

17 Haziran 1991 Şahinbey doğumlu Serkan Bozkurt futbola Gaskispor'da başladı ve burada profesyonel olduktan sonra profesyonel liglerde forma giydi. Son yıllarda ise Bölgesel Amatör Ligde iddialı takımlarda oynuyor. Kariyerinde U21 Liginde 24 maçta 7 gol, Türkiye Kupasında 2 maç, TFF 1. Ligde 1 maç, TFF 2. Ligde 4 maç, TFF 3. Ligde 30 maçta 9 gol, Bölgesel Amatör Ligde 91 maçta 31 gollük performans gösterdi. Geçtiğimiz sezon Çorluspor formasıyla 14 gol atarak BAL 12. Grup'ta Altınova Belediyespor'lu Emin Akyıldız'la birlikte Gol kıranlığını paylaştı.
02 Temmuz 2018 Pazartesi 07:00
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