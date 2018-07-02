Serkan, İstanbul’da

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor’un TFF Üçüncü Ligdeki kadrosunda yer alan ve attığı kritik gollerle herkesin beğenisini kazanan Serkan Bozkurt İstanbul temsilcisi Küçükyalı Yelkenspor ile anlaştı.