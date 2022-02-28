Seriye devam

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Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, konuk ettiği Yeşil Kamanspor’u 2-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.

28 Şubat 2022 Pazartesi 00:54
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Ligin ikinci yarısında fırtınalar estiren kırmızı siyahlı ekip üst üste üçüncü galibiyetini alarak zirve iddiasını devam ettirdi. Lider Ankara TKİspor’u 2 puan gerisinde bulunan kırmızı siyahlı ekip çıkışını sürdürüyor. Müsabakanın ilk dakikalarında iki takımda kontrollü bir oyun sergiledi. 12’inci dakikada gelişen Yeşil Kamanspor kontra atağında Muhammet Emin’in ceza sahası dışından sert şutu yandan az farkla auta çıktı. 14’üncü dakikada Yozgatspor’un kazandığı korner atışını Muharrem Kaya kullandı. Muharrem Kaya Burak Emre Kayan ile paslaşarak kullandığı korner atışını Burak Emre Kayan önce topu düzeltti sonra ceza sahası dışından sert vurdu meşin yuvarlak filelerle buluştu 1-0. 29’uncu dakikada Ebu Bekir’in pasında topla buluşan Burak Emre Kayan’ın ceza sahası dışından aşırtma olarak kaleye gönderdiği top filelerle buluştu 2-0. 43’üncü dakikada Burak Emre Kaya’nın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Muhammed Ali Pala’nın kafa şutu yandan az farkla auta çıktı. Müsabakanın ilk yarısını Yozgatspor’un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda oyun hakimiyetini tamamen eline alan Yozgatspor geliştirdiği ataklardan yararlanamadı. 50’inci dakikada Burak Emre Kaya’nın serbest vuruştan kaleye gönderdiği top üstten az farkla auta çıktı. 60’ıncı dakikada Yeşil Kamanspor kontra atağında Ali Kemal’in ceza sahası dışından sert şutu üst direkten döndü. 63’üncü dakikada Burak Emre Kaya’nın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa kafayla dokunan İlyas’ın şutu kalecide kaldı. müsabakada başka gol olmayınca Yozgatspor üç puanı 2-0’lık skor ile aldı. Yozgatspor aldığı bu galibiyet ile puanını 23’e yükseltti. Öte yandan Çayıralan Esnafspor ise konuk ettiği lider Ankara TKİspor’a 4-2 mağlup olarak düşüşünü sürdürdü. 

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