SERiYE DEVAM

Müsabakanın başından sonuna kadar rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya koyan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor takımı güçlü rakibini yenerek altın değerinde iki puanı hanesine yazdırarak hem galibiyet serisini, hem de liderliğini sürdürdü. Hedefini Birinci Lig olarak belirleyen Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda Mersin İdman Yurdu Hentbol Spor Kulübü’nü ağırladı. Ebubekir Boyraz ve Ömer Turan hakem ikilisinin yönettiği maçta Kayseri Bölgesi’nden Hatice Kürkçü gözlemci olarak görev aldı. Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, müsabakaya etkili başladı. Rakibi karşısında ilk dakikalardan itibaren baskılı bir oyun ortaya koyan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, agresif savunma ile rakibinin ataklarını durdurdu. Hızlı hücumlarla sonuca giden Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor oyun kontrolünü eline aldı. Henüz ilk dakikalarda rakibine üstünlüğünü kabul ettiren temsilcimiz 5’inci dakikayı 5-0 önde kapattı. İlerleyen dakikalarda da etkili oyununu sürdüren Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, rakibi karşısında ilk devreyi 16-7 önde tamamladı. Müsabakanın ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor maçı da 33-20 kazanmayı bildi. Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor Ali Rıza Ertürk attığı 9 golle müsabakanın en golcü ismi oldu. Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor’da Salih Aktaş 6, Hüseyin Önal ise 5 golle ile katkı sağladı. Konuk takım Mersin İdmanyurdu’nda Ramazan Budak ve Fırat Tahirler 5’er golle takımlarına katkı sağlayan isimler oldu. Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, Erdem Küçük, Hüseyin Önal, Mehmet Ali Tekin 2 dakika cezası aldılar. Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor ligin dördüncü haftasında kendi sahasında Kadirli Savrun Spor Kulübü ile karşılaşacak.