Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

SERiYE DEVAM

Hentbol Erkekler İkinci Ligi D Grubunda mücadele eden Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, kendisi ile aynı puana sahip Mersin İdmanyurdu takımını 33-20 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.

03 Ocak 2022 Pazartesi 00:47
SERiYE DEVAM

Müsabakanın başından sonuna kadar rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya koyan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor takımı güçlü rakibini yenerek altın değerinde iki puanı hanesine yazdırarak hem galibiyet serisini, hem de liderliğini sürdürdü. Hedefini Birinci Lig olarak belirleyen Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda Mersin İdman Yurdu Hentbol Spor Kulübü’nü ağırladı. Ebubekir Boyraz ve Ömer Turan hakem ikilisinin yönettiği maçta Kayseri Bölgesi’nden Hatice Kürkçü gözlemci olarak görev aldı. Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, müsabakaya etkili başladı. Rakibi karşısında ilk dakikalardan itibaren baskılı bir oyun ortaya koyan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, agresif savunma ile rakibinin ataklarını durdurdu. Hızlı hücumlarla sonuca giden Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor oyun kontrolünü eline aldı. Henüz ilk dakikalarda rakibine üstünlüğünü kabul ettiren temsilcimiz 5’inci dakikayı 5-0 önde kapattı. İlerleyen dakikalarda da etkili oyununu sürdüren Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, rakibi karşısında ilk devreyi 16-7 önde tamamladı. Müsabakanın ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor maçı da 33-20  kazanmayı bildi. Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor Ali Rıza Ertürk attığı 9 golle müsabakanın en golcü ismi oldu. Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor’da Salih Aktaş 6, Hüseyin Önal ise 5 golle ile katkı sağladı. Konuk takım Mersin İdmanyurdu’nda Ramazan Budak ve Fırat Tahirler 5’er golle takımlarına katkı sağlayan isimler oldu. Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, Erdem Küçük, Hüseyin Önal, Mehmet Ali Tekin 2 dakika cezası aldılar. Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor ligin dördüncü haftasında kendi sahasında Kadirli Savrun Spor Kulübü ile karşılaşacak.

Anahtar Kelimeler:
SERiYE DEVAMHentbolErkeklerLigiDgrubuYozgatbelediyesiBozokHentbolsporYozgatIlerigazetesiOcakPazartesiHaberMersinİdmanyurduMağlupEttiGalibiyet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sedef de izledi
Sedef de izledi
Amatörde ikinci devre başladı
Amatörde ikinci devre başladı
Guruplara hazırlanıyorlar
Guruplara hazırlanıyorlar
Amatör ara vermeden
Amatör ara vermeden
Belediye’nin konuğu Mersin
Belediye’nin konuğu Mersin
Yurdum Gençlik çalışıyor
Yurdum Gençlik çalışıyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim