Seriye devam: 20-18

Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynanan maçı İstanbul bölgesinden Hasan Kılıç ve Ö. Kaan Çınar yönetti. Ankara bölgesinden Ali Şahin’in gözlemci olarak görev yaptığı karşılaşmayı kırmızı siyahlı ekibimiz 20-18 kazandı.

Yozgat Bozokspor’da Sırp kaleci Aleksandar Pejcinovic galibiyette önemli rol oynarken, yaptığı kurtarışlarla dikkat çeken isim oldu.

Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren iki takımda bir birini tartmaya çalıştı. Maçın ilk 5 dakikası golsüz geçilirken, ilerleyen dakikalarda temsilcimiz taraftar desteğiyle oyuna ağırlığını koydu.

Maçta üstünlüğü eline alan temsilcimiz, 10’uncu dakikayı 4-3 önde kapattı. Dengeli giden maçın 15’inci dakikası ekibimizin 6-5 üstünlüğü ile geçildi. Konuk ekip agresif savunma ile ataklara karşı gelirken 20’nci dakika 7-6, 25’inci dakika 9-8 ekimizin üstünlüğü ile geçildi. İlk yarı ekibimizin 11-9 üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına kırmızı siyahlı ekibimiz hızlı başladı. Rakibine üstünlüğünü kabul ettiren temsilcimiz farkı attırmayı başardı. 35’inci dakika 12-9 ile geçilirken, 40’ıncı dakikadan sonra temsilcimiz ağırlığını gösterdi.

50. dakika 17-13 skorla temsilcimizin üstünlüğü ile geçerken, 55. dakikada 18-15’lik skor çıktı.

Karşılaşmanın son 5 dakikası oldukça heyecanlı geçti. Son saniyelere 19-18 ile girildi. Temsilcimiz so atakta golü buldu ve skoru 20-18 yaprı.