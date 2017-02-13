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Seriye devam: 20-18

13 Şubat 2017 Pazartesi 06:03
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Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde mücadele veren temsilcimiz Yozgat Bozokspor, Bursa Nilüfer Belediyespor’u ağırladı.

Seriye devam: 20-18
Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynanan maçı İstanbul bölgesinden Hasan Kılıç ve Ö. Kaan Çınar yönetti. Ankara bölgesinden Ali Şahin’in gözlemci olarak görev yaptığı karşılaşmayı kırmızı siyahlı ekibimiz 20-18 kazandı.
Yozgat Bozokspor’da Sırp kaleci Aleksandar Pejcinovic galibiyette önemli rol oynarken, yaptığı kurtarışlarla dikkat çeken isim oldu.
Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren iki takımda bir birini tartmaya çalıştı. Maçın ilk 5 dakikası golsüz geçilirken, ilerleyen dakikalarda temsilcimiz taraftar desteğiyle oyuna ağırlığını koydu.
Maçta üstünlüğü eline alan temsilcimiz, 10’uncu dakikayı 4-3 önde kapattı. Dengeli giden maçın 15’inci dakikası ekibimizin 6-5 üstünlüğü ile geçildi. Konuk ekip agresif savunma ile ataklara karşı gelirken 20’nci dakika 7-6, 25’inci dakika 9-8 ekimizin üstünlüğü ile geçildi. İlk yarı ekibimizin 11-9 üstünlüğü ile tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısına kırmızı siyahlı ekibimiz hızlı başladı. Rakibine üstünlüğünü kabul ettiren temsilcimiz farkı attırmayı başardı. 35’inci dakika 12-9 ile geçilirken, 40’ıncı dakikadan sonra temsilcimiz ağırlığını gösterdi. 
50. dakika 17-13 skorla temsilcimizin üstünlüğü ile geçerken, 55. dakikada 18-15’lik skor çıktı. 
Karşılaşmanın son 5 dakikası oldukça heyecanlı geçti. Son saniyelere 19-18 ile girildi. Temsilcimiz so atakta golü buldu ve skoru 20-18 yaprı.
Yozgat Bozokspor, galibiyet coşkusunu taraftarlarıyla paylaştı. Taraftarlar takımı tribune çağırarak galibiyeti kutladı. Maçın kazanılmasında önemli pay sahibi olan  Sırp kaleci Aleksandar Pejcinovic taraftarlara üçlü çektirdi.

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