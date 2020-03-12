SERiYE DEVAM

İki takımın başa baş mücadele verdiği müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip Van Hentbol spor 15-14 önde kapadı. İkinci yarıda ilk yarıya nazaran biraz daha toparlanan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı rakibini 31-30 mağlup ederek galibiyet serisine devam ederken, şampiyonluk iddiasını da sürdürdü. Bugün ara vermeden Cumartesi günü Artvin 7 Martspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başlayacak olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bu müsabakayı da kazanması durumunda averaja göre grubu şampiyon olarak tamamlayabilecek.