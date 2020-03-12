SERiYE DEVAM

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KADINLAR İkinci Ligi C Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı deplasmanda Van Hentbolspor’u 31-30 yenerek galibiyet serisini sürdürdü. Van’da oynanan müsabaka baştan sona kadar çok çekişmeli geçti.

12 Mart 2020 Perşembe 03:10
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İki takımın başa baş mücadele verdiği müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip Van Hentbol spor 15-14 önde kapadı. İkinci yarıda ilk yarıya nazaran biraz daha toparlanan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı rakibini 31-30 mağlup ederek galibiyet serisine devam ederken, şampiyonluk iddiasını da sürdürdü. Bugün ara vermeden Cumartesi günü Artvin 7 Martspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başlayacak olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bu müsabakayı da kazanması durumunda averaja göre grubu şampiyon olarak tamamlayabilecek. 

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