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Seri peşinde

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 5'inci Grupta mücadele veren Sorgun Belediyespor, yarın konuk edeceği Tüysüzspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Seri peşinde

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 5'inci Grupta mücadele veren Sorgun Belediyespor, yarın konuk edeceği Tüysüzspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

05 Ekim 2019 Cumartesi 00:00
Seri peşinde

Sarı siyahlılar bugün yapacakları ter idmanın ardından kendi tesislerinde kampa alınarak, maç saatini beklemeye başlayacaklar. Teknik direktör Mustafa Arslan, maç öncesinde futbolcularını uyararak, rakibin bulunduğu konuma aldanmamalarını istedi. Tecrübeli teknik adam Arslan, ''Yarınki rakibimiz oynadığı iki karşılaşmadan gol atmadan bir berabirlik alan, puan cetvelinin alt saralarında yer bulan bir ekip, Bu aldatıcı olur. Macadele etmeden maç kazanılmaz. Rakibi hafife aldığımız zaman da faturasını ağır öderiz. Ligin henüz başlarındayız. Rakibimizi ciddiye alıp, vereceğimiz mücadele sonunda alacağımız galibiyet sonrasında sevineceğiz. Amacımız üçüncü haftayı da kayıpsız kapatıp, seriyi sürdürmektir'' dedi. 
Teknik direktör Arslan, takımının iyi yolda olduğunu, ancak her hafta rakiplerinin daha iyi futbol oynamaya başlaması nedeniyle tüm maçları final havasında görerek, yola devam edeceklerini söyledi.

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