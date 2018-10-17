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Şeref Tribünü de Kırmız Siyah çekti

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’un Amasyaspor ile oynadığı müsabaka sonrasında stadın şeref tribününde bulunan bürokrat ve yöneticiler takım için kırmızı siyah diyerek tezahürat ettiler.

Şeref Tribünü de Kırmız Siyah çekti

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’un Amasyaspor ile oynadığı müsabaka sonrasında stadın şeref tribününde bulunan bürokrat ve yöneticiler takım için kırmızı siyah diyerek tezahürat ettiler.

17 Ekim 2018 Çarşamba 07:00
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Şeref Tribünü de Kırmız Siyah çekti

Kırmızı siyahlı ekibin Pazar günü konuk ettiği ve 1-0 yenerek altın değerinde üç puan aldığı Amasyaspor müsabakası sonrasında Yozgatsporlu oyuncular tribünleri dolduran taraftarların çağrılarını karşılık vererek galibiyet sevinçlerini onlarla paylaştılar. Tribünlerden sonra şeref tribününde bulunan bürokrat ve Yozgatspor yöneticileri kırmızı siyahlı oyuncuları tribün önüne çağırarak galibiyeti kutladılar. Oyuncular ile birlikte kırmızı siyah diye tezahürat yapan şeref tribünündekiler daha sonra Yozgatsporlu oyuncuları alkışlayarak soyunma odasına uğurladılar.

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