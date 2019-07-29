Seray Polatlı’da

Yeni sezonda Birinci Ligde forma giyecek olan Seray Erbil, Polatlı Belediyespor takımına başarılı olmak için gittiğini söyledi.
29 Temmuz 2019 Pazartesi 00:00
68 Okunma
HENTBOL Bayanlar İkinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında forma giyen tecrübeli oyuncu Seray Erbil Deplasmanlı Bayanlar Birinci Ligi’nde iddialı bir takım kurmaya çalışan Polatlı Belediyespor’a transfer oldu.
Yeni sezonda Birinci Ligde forma giyecek olan Seray Erbil, Polatlı Belediyespor takımına başarılı olmak için gittiğini söyledi.