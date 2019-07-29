Seray Polatlı’da

HENTBOL Bayanlar İkinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında forma giyen tecrübeli oyuncu Seray Erbil Deplasmanlı Bayanlar Birinci Ligi’nde iddialı bir takım kurmaya çalışan Polatlı Belediyespor’a transfer oldu.