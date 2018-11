Sen-ben yok, biz varız!

ozgatspor yöneticisi Mehmet Yemenoğlu, Yozgatspor 1959 Futbol Kulübünün başarıya emin adımlarla ilerlemekte olduğunu söyledi. Kendilerinin hedeflerine giderken tabiki her şeyin kolay olmayacağını ufak tefek çıkan sorunları görmeden daha çok kenetlenerek hedeflerine ulaşana dek durmayacaklarını açıklayan Yemenoğlu, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı şu şekilde sürdürdü; ‘’Takımın bugün ki başarısında başkanından yönetiminden hoca ve takımından taraftarına kadar herkes büyük bir pay sahibidir. Bizler bu birlikteliğimizi sağladığımız süre içerisinde önümüzde hiç bir güç duramayacak ve sonunda şampiyonluğa hep beraber ulaşacağız. Bugün her zamandan daha çok birliktelik içinde takımımıza başkanımıza ve yönetimimize sahip çıkalım. Bazı sosyal medya üzerinden Fake hesaplar ile ortalığı karıştırmak isteyen Yozgatspor düşmanları, takımın ve bizlerin arasına nifak sokmak, başarımıza gölge düşürmek istemektedir. Bu tip durumlara mahal vermemek adına bu tip sahte hesapları dikkate almayın. Takımımız şampiyon olduğu takdirde burada en az pay sahibi ben olayım benim ve yönetimimizin tek arzusu bu takımın şampiyon olmasıdır. Takımımız hak ettiği yerlere gelsin, bizlerin isimleri hiç telaffuz edilmese de olur. As olan Yozgatspor’umuzun başarısıdır. Özlem ve hasret olduğumuz şampiyonluğa hep beraber ulaşalım. Bütün Yozgat spor kamuoyuna Büyük taraftarımıza bizleri gönülden destekleyen herkese selam ve saygılarımı sunuyorum.’’