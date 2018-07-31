SEMT SAHALARI YOLDA

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, semt spor kompleksi projesi kapsamında mahallerde oluşturdukları yaşam alanlarında semt sahaları kurduklarını söyledi. Bu yıl içerisinde 6 adet semt sahası planlandığını aktaran Arslan, semt sahalarında çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Bahçeşehir Mahallesi, Mutafoğlu ve cezaevi karşısında semt sahası oluşturduklarını dile getiren Arslan, iki semt sahasında basketbol sahasının da yer aldığını kaydetti. Arslan, özellikle çocukların kendilerinden oyun alanı yönünde taleplerinin olduğunu dile getirerek, bu talepleri yerine getirmek için uygun alanlar oluşturmaya çalıştıklarını vurguladı. Belediye Başkanı Arslan, semt sahalarından hem gençlerin hem de Yozgat Amatörünün faydalanabileceğini vurguladı. Yozgat Amatör kümede saha sıkıntılarının olduğunu bildiğinin altını çizen Arslan, ‘’Amatör kümedeki saha sıkıntısını ortadan kaldırmak, hem de mahallelerdeki çocuklarımızın, gençlerimizin kötü alışkanlıklar yerine spor yapmalarına olanak sağlayacak semt sahaları yapıyoruz. Amatör takımlarımız bu sahalarımızdan yararlanabilecek” dedi.