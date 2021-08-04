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Semanur Buse Baran sakatlandı

Kadınlar Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının milli takım kampına davet edilen oyuncularından Semanur Buse Baran, kamp esnasında belinden sakatlanınca Yozgat’a dönmek durumunda kaldı.

04 Ağustos 2021 Çarşamba 00:38
Semanur Buse Baran sakatlandı

Litvanya’da gerçekleştirilecek olan U17 Kadınlar Hentbol Avrupa Şampiyonasına Ankara’da hazırlanan U17 Hentbol Kadın Milli Takımının bütün kamplarına katılan ve gösterdiği performans ile göz dolduran Pivot Semanur Buse Baran, kamp sırasında belinden sakatlandı. Milli takım doktorlarının tedavisi sonrasında belinde bulunan sakatlığının Avrupa müsabakalarında oynamasına engel olacağı raporu verilince başarılı oyuncu Yozgat’a geri döndü. Ankara’da devam eden Milli Takım kampında antrenman müsabakasında rakibi ile girdiği ikili mücadele de yerde kalan ve belinden ağır bir şekilde sakatlanan Semanur Buse Baran önce Milli Takım doktorları tarafından muayene edildi. Çekilen MR’ının sonrasında da sakatlığının 7 Ağustos tarihinde Litvanya’da başlayacak olan Avrupa şampiyonasına  şampiyonasına kadar geçmeyeceği ön görülerek hafta sonu Yozgat’a gönderildi.

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Semanur Buse Baran Sakatlandı
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