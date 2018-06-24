Selim Kapadokya’da

Dört yıl boyunca Yozgatspor’da oynayan ancak fazla forma şansı bulamayan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Selim Öztürk, Kapadokya Göremespor ile anlaştı. Yozgatlı oyuncu daha önce Yozgatspor forması ile üç kez şampiyonluğun kapısından dönmüştü. Yozgatspor dışında Sorgun Belediyespor’un Bölgesel Amatör Lig’de oynadığı dönemde bu takımın formasını giyen Selim Öztürk, artık Kapadokya Göremespor’un başarısı için ter dökecek.