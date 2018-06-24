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Selim Kapadokya’da

BÖLGESEL Amatör Lig takımlarından Yozgatspor’un 4 sezon formasını giyen Selim Öztürk Kapadokya Göremespor’a transfer oldu.

Selim Kapadokya’da

BÖLGESEL Amatör Lig takımlarından Yozgatspor’un 4 sezon formasını giyen Selim Öztürk Kapadokya Göremespor’a transfer oldu.

24 Haziran 2018 Pazar 23:43
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Selim Kapadokya’da

Dört yıl boyunca Yozgatspor’da oynayan ancak fazla forma şansı bulamayan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Selim Öztürk, Kapadokya Göremespor ile anlaştı. Yozgatlı oyuncu daha önce Yozgatspor forması ile üç kez şampiyonluğun kapısından dönmüştü. Yozgatspor dışında Sorgun Belediyespor’un Bölgesel Amatör Lig’de oynadığı dönemde bu takımın formasını giyen Selim Öztürk, artık Kapadokya Göremespor’un başarısı için ter dökecek.

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