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Şekerspor’da transfer

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi takımlarından Boğazlıyan Şekerspor, yeni sezon öncesinde transferde atağa kalktı.

Şekerspor’da transfer

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi takımlarından Boğazlıyan Şekerspor, yeni sezon öncesinde transferde atağa kalktı.

13 Eylül 2019 Cuma 00:00
Şekerspor’da transfer

Boğazlıyan Şekerspor, Kayseri liglerinde forma giyen üç oyuncuyu kadrosuna katarak yeni sezon öncesinde rakiplerine de göz dağı verdi. Hacılar Erciyesspor'dan Seyfi Cingöz, Sağlıkspor'dan İbrahim Büyükyıldız ve Kocasinan Ülküspor'dan Fatih Basın'ı kadrosuna katan Boğazlıyan Şekerspor, bu sezon iddialı bir kadro kurarak şampiyonluk hedefliyor. Boğazlıyan Şekerspor'da uzun yıllar forma giyen Yusuf Yaylagül'ün bu transferlerde önemli rol oynadığı öğrenildi.

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