Şekerspor'da hedef ‘Kale’yi yıkmak istiyor

Boğazlıyan Şekerspor Antrenörü Doğan Ayyıldız, Pazar günü Boğazlıyan'da Kale Gençlikspor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarının devam ettiğini söyledi. Kale Gençlikspor ile oynayacakları müsabakadan 3 puanla ayrılıp avantaj yakalamak istediklerini dile getiren Ayyıldız, Boğazlıyanlı 7-8 futbolcuyu bu yıl A takımla oynamaya başladıklarını hatırlattı. Bu oyuncuların performanslarının kendilerini ve futbol adına gurur verici olduğuna dikkat çeken Ayyıldız, bu sayıyı daha da artırarak yetişecek olan oyunculara model olmak istediklerine vurgu yaptı. Ayyıldız, Pazar günü konuk edecekleri Kale Gençlikspor ile oynayacakları müsabakanın kendileri için çok önemli olduğunu belirtti. Ayyıldız, ‘’Seyircimizin desteği ile bu hafta oynayacağımız müsabakadan 3 puanla ayrılıp zirvede olmak istiyoruz. Pazar günü saat 14.00'de Boğazlıyan ilçe stadyumunda, tüm futbolseverleri maça bekliyoruz’’ dedi.