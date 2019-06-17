Şekerspor alt yapıyı önemsiyor

Antrenör Doğan Ayyıldız, tarafından her sene yapılan yaz futbol okulunda 15 yaşındaki gençler futbol eğitimi alıyor. Antrenör Doğan Ayyıldız, her sene düzenli olarak gençlere futbol antrenmanı yaptırıp onları futbola yönlendirmeye çalıştıklarını söyledi. Bu sene U-15 takımlarını oluşturacak olan gençler ile antrenmanlara başladıklarını dile getiren Ayyıldız, Boğazlıyan Şekerspor olarak alt yapıya büyük önem verdiklerini, geleceğin yıldızlarını yetiştirmek için ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını ifade etti.