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Şekerspor alt yapıyı önemsiyor

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi takımlarından Boğazlıyan Şekerspor, okulların tatil olmasının ardından yaz futbol okulu açarak alt yapısını güçlendiriyor.

Şekerspor alt yapıyı önemsiyor

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi takımlarından Boğazlıyan Şekerspor, okulların tatil olmasının ardından yaz futbol okulu açarak alt yapısını güçlendiriyor.

17 Haziran 2019 Pazartesi 00:00
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Şekerspor alt yapıyı önemsiyor

Antrenör Doğan Ayyıldız, tarafından her sene yapılan yaz futbol okulunda 15 yaşındaki gençler futbol eğitimi alıyor. Antrenör Doğan Ayyıldız, her sene düzenli olarak gençlere futbol antrenmanı yaptırıp onları futbola yönlendirmeye çalıştıklarını söyledi. Bu sene U-15 takımlarını oluşturacak olan gençler ile antrenmanlara başladıklarını dile getiren Ayyıldız, Boğazlıyan Şekerspor olarak alt yapıya büyük önem verdiklerini, geleceğin yıldızlarını yetiştirmek için ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını ifade etti. 

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