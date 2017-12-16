'Şekeri boş geçmeyeceğim'

Son haftaların formda ismi Hakkı Tosun, Kayseri Şekerspor ile oynayacakları müsabakada gol atmak istediğini dile getirdi.

Kayseri Şekerspor ile Yozgatspor arasındaki rekabeti bildiğini ve güçlü rakipleri karşısında rakip fileleri havalandırarak takımını galibiyete taşımak istediğinin altını çizen Tosun,

‘’Bu müsabakaya çok iyi hazırlandık, ben antrenman sonralarında da bazen arkadaşlarım ile birlikte gol çalışması yaptım, inşallah bu müsabakadan anlımızın akıyla ayrılırız’’ dedi.

