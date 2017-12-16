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'Şekeri boş geçmeyeceğim'

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’un başarılı forvet oyuncusu Hakkı Tosun, Kayseri Şekerspor ile oynayacakları müsabakayı boş geçmeyeceğini ve rakip filelere en az bir gol bırakacağını söyledi.

'Şekeri boş geçmeyeceğim'

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’un başarılı forvet oyuncusu Hakkı Tosun, Kayseri Şekerspor ile oynayacakları müsabakayı boş geçmeyeceğini ve rakip filelere en az bir gol bırakacağını söyledi.

16 Aralık 2017 Cumartesi 07:00
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'Şekeri boş geçmeyeceğim'

Son haftaların formda ismi Hakkı Tosun, Kayseri Şekerspor ile oynayacakları müsabakada gol atmak istediğini dile getirdi.
Kayseri Şekerspor ile Yozgatspor arasındaki rekabeti bildiğini ve güçlü rakipleri karşısında rakip fileleri havalandırarak takımını galibiyete taşımak istediğinin altını çizen Tosun,
‘’Bu müsabakaya çok iyi hazırlandık, ben antrenman sonralarında da bazen arkadaşlarım ile birlikte gol çalışması yaptım, inşallah bu müsabakadan anlımızın akıyla ayrılırız’’ dedi.

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