'Şekeri boş geçmeyeceğim'

Son haftaların formda ismi Hakkı Tosun, Kayseri Şekerspor ile oynayacakları müsabakada gol atmak istediğini dile getirdi.
Kayseri Şekerspor ile Yozgatspor arasındaki rekabeti bildiğini ve güçlü rakipleri karşısında rakip fileleri havalandırarak takımını galibiyete taşımak istediğinin altını çizen Tosun,
‘’Bu müsabakaya çok iyi hazırlandık, ben antrenman sonralarında da bazen arkadaşlarım ile birlikte gol çalışması yaptım, inşallah bu müsabakadan anlımızın akıyla ayrılırız’’ dedi.
Son haftaların formda ismi Hakkı Tosun, Kayseri Şekerspor ile oynayacakları müsabakada gol atmak istediğini dile getirdi.
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol