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ŞEKERE TAViZ YOK

ŞEKERE TAViZ YOK

06 Nisan 2018 Cuma 07:00
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ŞEKERE TAViZ YOK

Tuzkayaspor Kulüp Yöneticisi Kadir Arslan, ligin ilk haftasında grubun güçlü takımlarından biri olan Çiğdemlispor’u deplasmanda net bir skor ile 4-1 yenerek liderlik koltuğuna oturduklarını söyledi. Ligin ilk haftasında lider olmanın çok güzel bir şey olduğunu dile getiren Arslan, ‘’Koltuğumuzu ligin son haftasına kadar bırakmayacağız ve sezon sonunda da şampiyonluk turu atarak Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Lig’ine merhaba diyeceğiz. Camia olarak buna inandık ve bunu başaracak güce ekibe sahibiz. Bu hafta Şefaatli Belediyespor ile karşı karşıya geleceğiz. İlk haftada sahaya çıkmayan Şefaatli Belediyespor bizim karşımıza çıkıp çıkmayacağını bilmiyoruz. Ama biz bu müsabaka oynanacakmış gibi hazırlanıyoruz. Hedefimiz şampiyonluk ve bu hedef için de bütün rakiplerimizi tek tek yeneceğiz. Cumartesi günü Şefaatli Belediyespor’u yenip sonraki haftanın planlarını yapacağız’’ dedi.

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