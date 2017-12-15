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-ŞEKER’E GOL ŞANSI YOK!

LİGE şampiyonluk parolası ile başlayan Spor Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor’un başarılı kalecileri Mustafa Köseci ile Cengiz Kayser Şekerspor ile oynayacakları müsabakada rakiplerine gol şansı vermeyeceklerini söylediler.

-ŞEKER’E GOL ŞANSI YOK!

LİGE şampiyonluk parolası ile başlayan Spor Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor’un başarılı kalecileri Mustafa Köseci ile Cengiz Kayser Şekerspor ile oynayacakları müsabakada rakiplerine gol şansı vermeyeceklerini söylediler.

15 Aralık 2017 Cuma 07:00
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-ŞEKER’E GOL ŞANSI YOK!

Kırmızı siyahlı ekibin iki başarılı kalecisi Mustafa Köseci ile Cengiz, ligin son haftasında Kayseri Şekerspor ile oynayacakları maça çok iyi konsantre olduklarını belirttiler. Mustafa Köseci, ‘’Kayseri Şekerspor ile oynayacağımız müsabakada kaleyi benim yada Cengiz’in korumasının önemli değil, kaleye kim geçerse geçsin bu müsabakada çok iyi bir performans göstereceğine inanıyorum. Kayseri Şekerspor müsabakasına ikimizde çok iyi konsantre olduk. İnşallah taraftarımızın desteği ile de bu müsabakayı kazanacağız’’ dedi.
Kırmızı siyahlı ekibin başarılı file bekçilerinden Cengiz ise, ‘’Kayseri Şekerspor müsabakasında hocamızın hangimize görev vereceğini bilmiyoruz. Ama kaleye ben yada Mustafa’nın geçmesi mühim değil çünkü Kayseri temsilcisine kalemiz kapalı. Ligin son haftası olması nedeniyle Kayseri Şeker müsabakası bizim için çok önemli. Bu müsabakayı kazanarak devre arasına moralli girmek istiyoruz, ayrıca alacağımız galibiyet ile zirve yarışında da aradaki puan farkını korumak istiyoruz’ diye konuştu.

Son Güncelleme: 14.12.2017 18:47
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