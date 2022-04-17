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ŞEHRiN TAKIMI OLACAK

Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’ni namağlup şampiyon tamamladıktan sonra Sorgun Belediyespor ile Bölgesel Amatör Lige yükselme müsabakası oynayan Yozgat Belediyesi Bozokspor, güçlü rakibini yenerek Bölgesel Amatör Lige yükselmenin sevincini yaşıyor.

17 Nisan 2022 Pazar 00:33
ŞEHRiN TAKIMI OLACAK

Hentbol ve Futbol da şampiyonluklar yaşayarak bir üst lige çıkma sevinci yaşayan Yozgat Belediyesi Bozokspor, şahısların değil şehrin takımı olmak istiyor. Yozgat Belediyesi Bozokspor Kulüp Başkanı ve Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lige yükselen takımını kutladığını söyledi. Şampiyonluğu hak ettiklerini dile getiren Köse, Yozgat Belediyesi Bozokspor’un şahısların değil, şehrin takımı olacağını belirtti. Sorgun Belediyespor’a teşekkür edene Başkan Köse, Yozgat Belediyesi Bozokspor’u bu sene kurduklarını ve ilk senelerinde de namağlup bir şekilde şampiyonluk yaşadıklarını vurguladı. Sorgun Belediyespor’u yenerek Bölgesel Amatör Lige takımlarını çıkardıklarının altını çizen Köse, ‘’İnşallah Yozgatlının hakkı Yozgat’ın hakkı Bölgesel Amatör Ligde değil, 3’üncü Ligde değil, hedefimiz kısa zamanda 2’nci lige çıkmaktır. İnşallah bu şehir, bu taraftar, işadamları, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, dernekler el birliği ile bu takımı hak ettiği yere layık olduğu yere çıkartacağız el birliği ile. Ben taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadılar 90 dakika boyunca susmadan yorulmadan alın teri döktüler. Sesleri kısılana kadar tezahürat ettiler, onların her birine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Futbolcularımız canla başla mücadele verdiler onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Bizler göğsümüzü kabarttılar’’ dedi. 

Son Güncelleme: 16.04.2022 23:34
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