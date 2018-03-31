Şehitleri unutmadılar

A grubunda Çekerek ilçe stadında saat 14.00’da Çekerek Belediyespor ile Bişekspor karşı karşıya gelirken, aynı saatte Boğazlıyan ilçe stadında ise Yenifakılı Gençlikspor ile Sarayspor karşılaşacak. B grubunda bu gün Bozok stadı dış sahasında saat 16.00’da Yozgat Belediyespor ile Şefaatli Belediyespor karşı karşıya gelirken, yarın ise Sorgun ilçe stadında saat 14.00’da Çiğdemlispor ile Tuzkayaspor puan mücadelesi verecek. Yenifakılı Gençlikspor, maç öncesinde şehit mezarlarını ziyaret etti.