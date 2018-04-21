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ŞEHiT VE GAZiLER iÇiN KOŞTULAR

SARAYKENT İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ilk ve ortaokul öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen ‘15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Koşusu’ ilgi gördü.

ŞEHiT VE GAZiLER iÇiN KOŞTULAR

SARAYKENT İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ilk ve ortaokul öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen ‘15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Koşusu’ ilgi gördü.

21 Nisan 2018 Cumartesi 07:00
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ŞEHiT VE GAZiLER iÇiN KOŞTULAR

İlkokullar Arası Kızlar Kısa Mesafe Yarışında; Çiçekli Fatma-Ali İçen İlkokulu öğrencisi Gülşen Avcı birinci, Marziye-İbrahim Ertek İlkokulu öğrencisi Rümeysa Yener ikinci, Çiçekli Fatma-Ali İçen İlkokulu öğrencisi Zeynep Ulak üçüncü oldu. İlkokullar Arası Erkekler Kısa Mesafe Yarışında: Saraykent İlkokulu öğrencisi Serkan Taşdemir birinci, aynı okul öğrencisi Ahmet Yesevi Tüz ikinci, Ozan Şehit Necati Binekçi İlkokulu öğrencisi Abdulsamed Şahin üçüncü oldu. Ortaokullar Arası Kızlar Uzun Mesafe Yarışında: Çiçekli Fatma-Ali İçen Ortaokulu öğrencisi Fatma Güven birinci, Marziye-İbrahim Ertek Ortaokulu öğrencisi Şeyda Nur Doğan ikinci, Ozan Şehit Necati Binekçi Ortaokulu öğrencisi Ümmügülsüm Yaşar üçüncü oldu.  Ortaokullar Arası Erkekler Uzun Mesafe Yarışında: Marziye-İbrahim Ertek Ortaokulu öğrencileri Yusuf Yılmaz birinci, Ahmet Erciyas ikinci, Mehmet Hakan üçüncülük elde etti.

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