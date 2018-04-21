ŞEHiT VE GAZiLER iÇiN KOŞTULAR

İlkokullar Arası Kızlar Kısa Mesafe Yarışında; Çiçekli Fatma-Ali İçen İlkokulu öğrencisi Gülşen Avcı birinci, Marziye-İbrahim Ertek İlkokulu öğrencisi Rümeysa Yener ikinci, Çiçekli Fatma-Ali İçen İlkokulu öğrencisi Zeynep Ulak üçüncü oldu. İlkokullar Arası Erkekler Kısa Mesafe Yarışında: Saraykent İlkokulu öğrencisi Serkan Taşdemir birinci, aynı okul öğrencisi Ahmet Yesevi Tüz ikinci, Ozan Şehit Necati Binekçi İlkokulu öğrencisi Abdulsamed Şahin üçüncü oldu. Ortaokullar Arası Kızlar Uzun Mesafe Yarışında: Çiçekli Fatma-Ali İçen Ortaokulu öğrencisi Fatma Güven birinci, Marziye-İbrahim Ertek Ortaokulu öğrencisi Şeyda Nur Doğan ikinci, Ozan Şehit Necati Binekçi Ortaokulu öğrencisi Ümmügülsüm Yaşar üçüncü oldu. Ortaokullar Arası Erkekler Uzun Mesafe Yarışında: Marziye-İbrahim Ertek Ortaokulu öğrencileri Yusuf Yılmaz birinci, Ahmet Erciyas ikinci, Mehmet Hakan üçüncülük elde etti.