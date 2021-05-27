ŞEHiT HENTBOLCUYU UNUTMADILAR

Yozgat Şehitliği’ndeki kabrine giden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı oyuncuları Şehit Gökhan Peker’in annesi Atiye Peker’e başsağlığı dileğinde bulunduktan sonra kabrine karanfil bıraktıktan sonra dua okudular. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, daha önce Yozgat’ta hentbol oynamış olan Şehit Gökhan Peker’i şehit oluşunun 4’üncü yılında takım olarak kabri başında andıklarını söyledi. Bundan sonra her sene Gökhan Peker’i anacaklarını dile getiren Atmaca, ‘’Şehit Gökhan Peker’i Yozgat şehitliğinde bulunan kabri başında andığımız sırada ailesi de orada dua ediyorlardı. Ailesine başsağlığı diledikten sonra hep beraber Şehidimizin kabrine karanfil bırakıp, ruhuna Fatihalar okuduk’’ dedi.

Hakkâri Çukurca 2’nci Hudut Tugay Komutanlığı 2’nci Hudut Özel Harekât Komando Tabur Komutanlığı emrinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Gökhan Peker, 26 Mayıs 2017 tarihinde Ormanlı Bölgesi’nde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen el yapımı patlayıcı saldırısı sonucunda şehit olmuştu.