Şefaatli’ye çok amaçlı saha

Şefaatli Belediyesinden yapılan açıklamada Şefaatli Meslek Yüksek Okuluna ‘Çok Amaçlı Saha Yapım İşi’ için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Şefaatli Belediyesi arasında protokol imzaladığı duyuruldu. Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca, ‘’Bu güzel projede bizlerden desteklerini esirgemeyen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'a, Yozgat Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ ve Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef'e, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'e ilçemiz adına teşekkür ediyoruz’’ dedi.