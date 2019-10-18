Şefaatlispor’a destek

Başkan Bektaş, kulübün bütçesine destek olarak, gençlerin ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla Çayıralan Emekçi Kadınlar Şirketi’nde görevli kadınların üretmiş olduğu el emeği ürünlerin Şefaatli ilçesinde satışa sunulacağını, elde edilen karın da Şefaatlispor Kulübüne bağışlanacağını kaydetti. Başkan Bektaş, ‘’Parti okuluna sunmuş olduğumuz sosyal sorumluluk projesi onaylanmış olup, tüm Şefaatli halkını üreten kadınlarımıza ve istekli sporcu gençlerimize destek olmaya davet ediyoruz. Projemize katkılarından dolayı Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar ve Çekaş yetkililerine de teşekkür ediyorum’’ dedi.