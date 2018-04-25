Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 15°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
110059
ALTIN
174.736
DOLAR
4.0867
STERLİN
5.7100
EURO
5.0024

Şefaatli’den Voleybol turnuvası

ŞEFAATLİ Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından küçükler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde Voleybol turnuvası düzenlenecek.

Şefaatli’den Voleybol turnuvası

ŞEFAATLİ Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından küçükler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde Voleybol turnuvası düzenlenecek.

25 Nisan 2018 Çarşamba 07:00
2 Okunma
Şefaatli’den Voleybol turnuvası

Gençlik haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan Turnuvaya herkesin katılabileceği bildirildi. Şefaatli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 02-12 Mayıs Tarihleri arasında voleybol turnuvası düzenleyecekleri duyuruldu. Küçükler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde düzenlenecek olan Voleybol turnuvasına okulların, resmi kurumların, özel kuruluşların, esnafın, STK’ların katılabileceğini belirtildi. Turnuva ile alakalı detaylı bilgilerin ise Şefaatli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü’nden alınacağı vurgulandı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
VADi ÇÜRÜYOR
VADi ÇÜRÜYOR
GENÇLER HAZIR KITA
GENÇLER HAZIR KITA
Bozokspor dinleniyor
Bozokspor dinleniyor
Küçükler Muğla yolcusu
Küçükler Muğla yolcusu
Altyapı ligine hazırlanıyorlar
Altyapı ligine hazırlanıyorlar
Kamp Eğitim Merkezi’ne proje
Kamp Eğitim Merkezi’ne proje

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim