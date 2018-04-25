Şefaatli’den Voleybol turnuvası

Gençlik haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan Turnuvaya herkesin katılabileceği bildirildi. Şefaatli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 02-12 Mayıs Tarihleri arasında voleybol turnuvası düzenleyecekleri duyuruldu. Küçükler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde düzenlenecek olan Voleybol turnuvasına okulların, resmi kurumların, özel kuruluşların, esnafın, STK’ların katılabileceğini belirtildi. Turnuva ile alakalı detaylı bilgilerin ise Şefaatli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü’nden alınacağı vurgulandı.