Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -3°
parçalı az bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
121001
ALTIN
292.593
DOLAR
5.8555
STERLİN
7.6548
EURO
6.5175

Şefaatli’de yetenek taraması

TÜRKİYE Yetenek Tarama ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Şefaatli İlçesinde yetenek tarama testleri yapıldı.

Şefaatli’de yetenek taraması

TÜRKİYE Yetenek Tarama ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Şefaatli İlçesinde yetenek tarama testleri yapıldı.

17 Ocak 2020 Cuma 03:43
Şefaatli’de yetenek taraması

. Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ile Türkiye genelinde uygulamaya konulan 3’üncü sınıf öğrencileri üzerinde sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme projesi kapsamında Şefaatli’deki öğrencilerin katılımı ile yapıldı. Sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün yerleştirilmesi, sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılmasıyla çocuk ve gençlere sporu sevdirerek onları sporla tanıştırmak, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit ederek spor branşlarına yönlendirmek ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Şefaatli ilçesinden 10 öğrenci katıldı.

Anahtar Kelimeler:
Şefaatli’de Yetenek Taraması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fikstür belli oldu
Fikstür belli oldu
Kızlar hazırlıklara başladı
Kızlar hazırlıklara başladı
Tek namağlup takım Gençlerbirliği
Tek namağlup takım Gençlerbirliği
Boğazlıyan’a malzeme desteği
Boğazlıyan’a malzeme desteği
Basketbol şampiyonu belli oldu
Basketbol şampiyonu belli oldu
BiRLiK OLDULAR
BiRLiK OLDULAR
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim