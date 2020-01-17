Şefaatli’de yetenek taraması

. Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ile Türkiye genelinde uygulamaya konulan 3’üncü sınıf öğrencileri üzerinde sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme projesi kapsamında Şefaatli’deki öğrencilerin katılımı ile yapıldı. Sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün yerleştirilmesi, sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılmasıyla çocuk ve gençlere sporu sevdirerek onları sporla tanıştırmak, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit ederek spor branşlarına yönlendirmek ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Şefaatli ilçesinden 10 öğrenci katıldı.