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Şefaatli’de şok istifa

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi takımlarından Şefaatli Belediyespor başkanlık görevini yürüten Orhan Dündar, önceki gün sosyal medya hesabından görevinden istifa ettiğini duyurdu.

16 Kasım 2020 Pazartesi 00:36
Şefaatli’de şok istifa

Dündar, yaptığı açıklamada 1995 yılında futbolcu olarak başladığı ve daha sonra 2012 yılında yöneticisi olduğu 2013 yılında da kulüp başkanı olarak görev yaptığım Şefaatli Belediyespor kulübündeki görevini bıraktığını söyledi. Olağan genel kurulda aday olmayacağını duyuran Dündar, ‘’Yeni seçilecek başkan ve yönetim kuruluna başarılar dilerim. Görev yaptığım sürece Yozgat amatör kümedeki bütün kulüplerdeki Başkan, yönetici, futbolcu ve taraftarlara teşekkür ederim. Yozgat il temsilcisi, Yozgat ASKF başkan ve yönetimine, il hakem kuruluna ve Yozgat yerel basınına teşekkür ederim. Görev yaptığım sürece benden desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Zeki Bozkurt'a, Büyük Şefaatli Belediyespor kulübü taraftarlarına, yönetim kuruluna ve futbolcu kardeşlerime teşekkür ederim. Var ise hakkım herkese helal olsun’’ dedi.

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Şefaatli’de şok Istifa
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