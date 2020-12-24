Şefaatli’de POMEM kursu

Şefaatli Spor Salon’unda açılan kursu Polis Meslek Eğitim Merkezleri’ne girmek isteyen gençler yoğun ilgi gösterirken eğitimler sırasında hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ediliyor. Şefaatli Spor Salon’unda gerçekleştirilen çalışmalar öncesinde salona gelen Polis adaylarının ateşleri ölçülerek HES kodları kontrol edilirken, çalışma sırasında ise hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulmasına özen gösteriliyor. Polis Meslek Eğitim Merkezleri için yapılacak olan sınavlara kadar devam edecek olan kursta sporcular yazılı sınavdan sonra gerçekleştirilecek olan spor sınavında başarılı olabilmek için yoğun şekilde çalışıyorlar.