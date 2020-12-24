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Şefaatli’de POMEM kursu

ŞEFAATLİ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde açılan kısa adı POMEM olan Polis Meslek Eğitim Merkezleri için spor kursu açıldı.

24 Aralık 2020 Perşembe 00:57
Şefaatli’de POMEM kursu

Şefaatli Spor Salon’unda açılan kursu Polis Meslek Eğitim Merkezleri’ne girmek isteyen gençler yoğun ilgi gösterirken eğitimler sırasında hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ediliyor. Şefaatli Spor Salon’unda gerçekleştirilen çalışmalar öncesinde salona gelen Polis adaylarının ateşleri ölçülerek HES kodları kontrol edilirken, çalışma sırasında ise hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulmasına özen gösteriliyor. Polis Meslek Eğitim Merkezleri için yapılacak olan sınavlara kadar devam edecek olan kursta sporcular yazılı sınavdan sonra gerçekleştirilecek olan spor sınavında başarılı olabilmek için yoğun şekilde çalışıyorlar.

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Şefaatli’de POMEM Kursu
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