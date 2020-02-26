Şefaatli’de ok attılar

Şefaatli Adliyesinde görevli Hakim, Savcılar ile birlikte Nüfus İlçe Müdürü Atatürk Orta Okulunda Koşabiliyorken Koş projesi kapsamında Geleneksel Okçuluk Atışı yaptılar. Spor Bakanlığı tarafından başlatılan Koşabiliyorken Koş proje kapsamında her yıl Gençlik ve Spor Müdürlükleri tarafından çeşitlik etkinlikler düzenlenerek bu etkinliklere yetişkin insanların katılımları sağlanıyor. Bu kapsamda Şefaatli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından da proje kapsamında Atatürk Ortaokulunda hazırlanan bir sınıfta geleneksel okçuluk atışları yapıldı.