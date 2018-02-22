Şefaatli’de hedef takipte kalmak

Ligin ilk yarısını lider Sorgun Belediyespor’un üç puan gerisinde ikinci sırada tamamlayan Şefaatlispor, ara vermeden başlayan ligin ikinci yarısında Pazar günü deplasmanda Yozgat Çamlıkspor’u yenerek şampiyonluk iddiasını devam ettirmenin peşinde olacak. Şefaatlispor Antrenörü Feridun Dündar, Pazar günü ligin ikinci yarısının ilk müsabakasına çıkacaklarını söyledi. Yozgat Çamlıkspor karşısına mutlak galibiyet parolası ile çıkacaklarını ve rakiplerini yenerek zirve yarışını sürdürmek istediklerini dile getiren Dündar, ‘’Şefaatlispor olarak bu ligi şampiyon olarak bitirmek istiyoruz. Bunun içinde elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösteriyoruz. Pazar günü deplasmanda oynayacağımız Yozgat Çamlıkspor müsabakasını kazanarak önümüzdeki hafta konuk edeceğimiz lider Sorgun Belediyespor ile oynayacağımız müsabakaya moralli çıkmanın hesaplarını yapıyoruz. Bu hafta Yozgat Çamlıkspor’u önümüzdeki haftada da Sorgun Belediyespor’u yenerek zirveye çıkmak istiyoruz. Bunu başaracak güce sahibiz. Yeter ki istediğimiz oyun tarzını sahaya yansıtalım’’ dedi.