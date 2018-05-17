Şefaatli’de gençlik yürüyüşü

Şefaatli İlçesinde 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan 19 Mayıs Atatürk' ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Haftası programı Gençlik Haftası yürüyüşü ile başladı. Kaymakamlık önünden başlayan yürüyüş Stadyumda sona erdi. Kaymakam, Belediye Başkanı, İlçe Kurum Amirlerinin de katılım sağladığı yürüyüş stadyumda yapılan mehter gösterileri ve halk oyunları ile son buldu.