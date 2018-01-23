Şefaatli’de Dündar dönemi

Play-Off maçları öncesinde Süleyman Kozan, Mehmet Dişli, Taha Çetinaslan, İlhami Coşkun gibi isimleri dahil eden Şefaatlispor, Feridun Dündar ile yoluna devam etme kararı aldı.
Dündar gözetiminde Yozgat Çamlıkspor’u konuk eden Şefaatli Belediyespor, rakibini 3-1 yenerek lige iyi bir başlangıç yaptı.
23 Ocak 2018 Salı 07:00
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Play-Off maçları öncesinde Süleyman Kozan, Mehmet Dişli, Taha Çetinaslan, İlhami Coşkun gibi isimleri dahil eden Şefaatlispor, Feridun Dündar ile yoluna devam etme kararı aldı.
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