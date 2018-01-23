Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
117235
ALTIN
161.959
DOLAR
3.7784
STERLİN
5.2799
EURO
4.6204

Şefaatli’de Dündar dönemi

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off Grubunda mücadele veren Şefaatlispor’da başarılı teknik adam Feridun Dündar görev üstlendi.

Şefaatli’de Dündar dönemi

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off Grubunda mücadele veren Şefaatlispor’da başarılı teknik adam Feridun Dündar görev üstlendi.

23 Ocak 2018 Salı 07:00
31 Okunma
Şefaatli’de Dündar dönemi

Play-Off maçları öncesinde Süleyman Kozan, Mehmet Dişli, Taha Çetinaslan, İlhami Coşkun gibi isimleri dahil eden Şefaatlispor, Feridun Dündar ile yoluna devam etme kararı aldı.
Dündar gözetiminde Yozgat Çamlıkspor’u konuk eden Şefaatli Belediyespor, rakibini 3-1 yenerek lige iyi bir başlangıç yaptı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
BOZOKSPOR’DA LİG HAZIRLIĞI
BOZOKSPOR’DA LİG HAZIRLIĞI
Sorgun kendinden emin
Sorgun kendinden emin
Zirvede değişen bir şey yok
Zirvede değişen bir şey yok
OYUN SEVİNDİRDİ
OYUN SEVİNDİRDİ
Voleybolcular Erzurum’a yöneldi
Voleybolcular Erzurum’a yöneldi
Perşembe toplanıyor
Perşembe toplanıyor

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim