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Şefaatli’de 6 öğrenciden derece

Yozgat’ta okul sporları kapsamında gerçekleştirilen Geleneksel Türk Okçuluğu il birinciliği yarışmalarına Yozgat’ın Şefaatli ilçesinden katılın okçulardan 6’sı derece elde etmeyi başardı.

07 Nisan 2022 Perşembe 00:04
Şefaatli’de 6 öğrenciden derece

Şefaatli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu Yozgat İl Şampiyonası Yıldız kızlarda Şerife Durak Yıldız’ın erkeklerde ise Muhammed Eren Durmuş’un il birincisi olduğu, Muhammed Umut’un ise üçüncü olduğu bildirildi. Küçük erkeklerde ise Sabit Eren Açıkel’in 4’üncü Sefa Şahverdioglunun ise beşincilik elde ettiği ayrıca küçük kızlarda da Medine Sarı’nın beşincilik elde ederek Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandıkları kaydedildi. 

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