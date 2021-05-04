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Şefaatli stadında inceleme

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, Şefaatli ilçesindeki futbol stadı ile birlikte diğer spor tesislerinde incelemelerde bulundu.

04 Mayıs 2021 Salı 00:38
Şefaatli stadında inceleme

 Parlak, Şefaatli ilçesinde Kaymakam Muhammed Fatih Günlü ile görüştükten sonra, birlikte ilçe stadına geçerek, stadın son durumu hakkında ilçe müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldılar. Şefaatli ilçesindeki spor tesislerinin yenilenmesi konusunda proje hazırlandığı, bu proje doğrultusunda eskiyen ilçe futbol sahasının da yenilenmesinin planlandığı bildirildi. Şefaatli ilçesinde bulunan spor tesislerin bakım ve onarımın yapılabilmesi için 2019 yılında Yozgat İl Genel Meclisi tarafından oluşturulan komisyon tarafından da incelemelerde bulunup, spor tesislerinin mevcut durumu ele alınıp, yenilenmesi gerektiği yönünde rapor hazırlanmıştı. Raporda, ilçedeki spor salonunun çatısının onarım beklediği, çelik konstrüksiyonla yapılan çatının bağlantı yerlerinde problemler tespit edildiği ifade edilmiş, İlçe stadyumunda ise soyunma odaları ve yedek kulübelerinin bakımsızlığından söz edilmişti. Stat çevresine ihata duvarı yapılması gerektiği belirtilirken, yapılacak duvar ile ilçe stadının kullanım dışı zamanlarda farklı amaçlarla kullanmak isteyenlerin girmelerini engelleyeceği gibi, bölgede yaşanan sel ve taşkınların da stadyuma zarar veremeyeceği de dile getirilmişti. •Spor Servisi• 

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Şefaatli Stadında Inceleme
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