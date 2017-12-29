Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
115097
ALTIN
158.635
DOLAR
3.7901
STERLİN
5.1193
EURO
4.5435

Şefaatli play-off’a kilitlendi

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi B Grubunda mücadele veren Şefaatlispor, Pazar günü karşılaşacağı Paşaköy Gençlikspor’u yenerek, play-off grubuna mücadele etme hakkını elde etmenin hesaplarını yapıyor.

Şefaatli play-off’a kilitlendi

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi B Grubunda mücadele veren Şefaatlispor, Pazar günü karşılaşacağı Paşaköy Gençlikspor’u yenerek, play-off grubuna mücadele etme hakkını elde etmenin hesaplarını yapıyor.

29 Aralık 2017 Cuma 07:00
168 Okunma
Şefaatli play-off’a kilitlendi

Ligin son haftasına 24 puanla üçüncü sırada giren Şefaatlispor’un başarılı futbolcusu Hasan Yeşilkaya, Paşaköy Gençlikspor ile oynayacakları maça iyi hazırlandıklarını söyledi. Hasan Yeşilkaya, kaliteli bir kadroya sahip olduklarını dile getirdi, Pazar günü kazanmaktan başka çarelerinin olmadığını ifade etti. Yeşilkaya, son haftalarda şanssız bir şekilde puanlar kaybettiklerini, Şefaatli de oynayacakları maçı kazanıp, play-off müsabakalarına katılma hakkını elde edeceklerine inandığını sözlerine ekledi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
BOZOK GALiBiYET iSTiYOR
BOZOK GALiBiYET iSTiYOR
Voleybolcular yeni yıla kaldı
Voleybolcular yeni yıla kaldı
YOZGATSPOR GÜÇLENiYOR
YOZGATSPOR GÜÇLENiYOR
İnancımızı yitirmedik
İnancımızı yitirmedik
ASKF’den yakın takip
ASKF’den yakın takip
O isim de ayrıldı
O isim de ayrıldı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim