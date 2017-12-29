Şefaatli play-off’a kilitlendi

Ligin son haftasına 24 puanla üçüncü sırada giren Şefaatlispor’un başarılı futbolcusu Hasan Yeşilkaya, Paşaköy Gençlikspor ile oynayacakları maça iyi hazırlandıklarını söyledi. Hasan Yeşilkaya, kaliteli bir kadroya sahip olduklarını dile getirdi, Pazar günü kazanmaktan başka çarelerinin olmadığını ifade etti. Yeşilkaya, son haftalarda şanssız bir şekilde puanlar kaybettiklerini, Şefaatli de oynayacakları maçı kazanıp, play-off müsabakalarına katılma hakkını elde edeceklerine inandığını sözlerine ekledi.